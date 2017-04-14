Драка произошла на окраине Нижнего Тагила: полиция отрицает массовый и национальный характер конфликта
14 апреля 2017, 14:00ПроисшествияПавел Щербина
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Драка, которую очевидцы характеризовали как массовую, произошла 8 апреля у кафе на ул. Крупской на окраине Вагонки в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, в драке участвовали представители азербайджанской и узбекской диаспор Нижнего Тагила. Якобы, с каждой из сторон конфликтующих было до 20 человек.
В полиции Нижнего Тагила подтвердили факт драки, однако решительно отрицают какую-либо национальную подоплёку или массовость.
Произошёл обычный бытовой конфликт. Никакой национальной подоплёки или массовости в нём не было. Ни одна из сторон претензий к другой не имеет. Информации о травмах, полученных участниками конфликта, нет отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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