Драка произошла на окраине Нижнего Тагила: полиция отрицает массовый и национальный характер конфликта

По словам очевидцев, в драке участвовали представители азербайджанской и узбекской диаспор Нижнего Тагила. Якобы, с каждой из сторон конфликтующих было до 20 человек.

Произошёл обычный бытовой конфликт. Никакой национальной подоплёки или массовости в нём не было. Ни одна из сторон претензий к другой не имеет. Информации о травмах, полученных участниками конфликта, нет отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.