«Лада Гранта» сгорела сегодня утром в Екатеринбурге: в машине находился водитель (ВИДЕО)
14 апреля 2017, 11:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 апреля в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов загорелась автомашина «Лада Гранта». В момент ЧП в ней находился водитель.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, пожар увидели проезжавшие мимо автомобилисты, они вытащили из горящего ТС мужчину, который был без сознания, и с помощью огнетушителей пытались погасить пламя.
На место происшествия прибыли две пожарных машины. Обстоятельства инцидента уточняются, информации о состоянии здоровья пострадавшего пока нет.
Видео: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей