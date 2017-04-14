Младший брат убил старшего в ходе пьяной ссоры в Кировграде

Молодой человек 7 апреля распивал спиртное со своим 33-летним братом в их квартире. Между родственниками завязалась ссора из-за претензий по поводу гостивших недавно друзей, которые, по видимости, что-то украли. 26-летний молодой человек вооружился бейсбольной битой, а затем кувалдой. В результате нанесенных ударов 33-летний мужчина скончался на месте.

Полиция прибыла на место трагедии по зову соседей, однако дверь открывать в шумной квартире им не спешили. Тогда сотрудники полиции установили наблюдение за жильем, откуда позже, как и рассчитывали правоохранители, вышел подозреваемый. В одной из комнат был обнаружен труп его брата.