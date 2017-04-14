Мужчина выбросил щенка из окна седьмого этажа в Екатеринбурге: собака портила его любимый ковер (ВИДЕО)
14 апреля 2017, 09:40Происшествия
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Инцидент произошел накануне в Екатеринбурге. Восьмимесячный щенок Баксик жил в квартире супружеской пары. Но мужчину злило, что животное гадит на ковер.
Сюжеты: Екатеринбург
В злополучный день в доме проходило застолье, перебрав с алкоголем, хозяин квартиры выкинул щенка из окна. Как сообщает Лайф, падение пса заметила местная жительница. Она забрала малыша и отвезла к ветеринару.
Сейчас Баксик находится в ветлечебнице, где ему оказывают необходимую помощь. У собаки сложный перелом передней лапы. Животному потребуется долгое лечение. Возвращать щенка в прежнюю семью его спасители не намерены.
Видео: Лайф
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