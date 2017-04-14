Отрезанную мужскую голову нашли недалеко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге

13 апреля бездомные в уральской столице обнаружили недалеко от вокзала в кустах отрезанную мужскую голову, которая была завернута в черный мусорный пакет, сообщает Life.ru. Сообщение об этом поступило в отделение полиции в 15:50.

На вид отрезанная часть принадлежит мужчине от 40 до 50 лет. На верхней челюсти находится золотая коронка: эта особая примета будет использована при установлении личности погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Полицейские пытаются установить личность мужчины.

Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СК Свердловской области прокомментировал ЧП:

Мы делаем всё возможное, чтобы установить личность подозреваемого и раскрыть преступление по горячим следам. В расследовании используется новейшая специализированная техника.