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Парень и девушка погибли в Свердловской области: на них наехали сразу два автомобиля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парень и девушка погибли в Свердловской области: на них наехали сразу два автомобиля

14 апреля 2017, 11:25Происшествия
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