Парень и девушка погибли в Свердловской области: на них наехали сразу два автомобиля
14 апреля 2017, 11:25Происшествия
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Вечером 13 апреля на ЕКАД недалеко от Верхней Пышмы два автомобиля совершили смертельный наезд на девушку и парня.
Как сообщает Накануне.ру, молодые люди, на вид около двадцати лет, переходили в вечернее время через оживленную трассу, их сбили сразу два автомобиля.
После удара, полученного первым автомобилем, потерпевшие упали прямо под колеса второго ТС, которое проехало по ним. Обе автомашины покинули место ДТП. Однако правоохранители сообщают, что уже известен номер первого автомобиля, машина объявлена в розыск.
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