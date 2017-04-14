Школьников из Нижнего Тагила поставят на учет в Отдел ПДН за поджог сухой травы

Так, в дневное время огнеборцы выезжали по адресам Джамбула, 45 и Серебрянский тракт, 4а. В первом случае площадь возгорания составила 20 кв. м., во втором – 150 кв. м.

Вечером того же дня поджог травы произошел на Металлургов, 7. Ее подожгли школьники 9 и 10 лет. Личности обоих детей установлены. Один из них оказался учеником МБОУ СОШ № 49 – информация о них передана в отдел ПДН, сообщает Отдел надзора и пропаганды.