Школьников из Нижнего Тагила поставят на учет в Отдел ПДН за поджог сухой травы
14 апреля 2017, 09:30Происшествия
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12 апреля пожарные Нижнего Тагила трижды выезжали на возгорания сухой травы и мусора.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в дневное время огнеборцы выезжали по адресам Джамбула, 45 и Серебрянский тракт, 4а. В первом случае площадь возгорания составила 20 кв. м., во втором – 150 кв. м.
Вечером того же дня поджог травы произошел на Металлургов, 7. Ее подожгли школьники 9 и 10 лет. Личности обоих детей установлены. Один из них оказался учеником МБОУ СОШ № 49 – информация о них передана в отдел ПДН, сообщает Отдел надзора и пропаганды.
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