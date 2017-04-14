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Сотрудники ОБЭП задержаны в Екатеринбурге при попытке получения взятки в 1 миллион рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ОБЭП задержаны в Екатеринбурге при попытке получения взятки в 1 миллион рублей

14 апреля 2017, 10:40Происшествия
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