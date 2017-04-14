Сотрудники ОБЭП задержаны в Екатеринбурге при попытке получения взятки в 1 миллион рублей

Как пишут «Вечерние Ведомости», двое сотрудников ОБЭП с поличным пойманы в момент получения взятки в размере один миллион рублей. Очевидцы сообщают, что ночью в отделе проводились обыски, однако пока официальных комментариев о произошедшем получить не удалось.