Сотрудники ОБЭП задержаны в Екатеринбурге при попытке получения взятки в 1 миллион рублей
14 апреля 2017, 10:40Происшествия
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13 апреля в столице Урала в Отделе полиции № 5 сотрудниками УФСБ были задержаны два оперативника при попытке получить взятку.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Вечерние Ведомости», двое сотрудников ОБЭП с поличным пойманы в момент получения взятки в размере один миллион рублей. Очевидцы сообщают, что ночью в отделе проводились обыски, однако пока официальных комментариев о произошедшем получить не удалось.
По предварительным данным, речь идет о сотрудниках, занимающихся пресечением преступлений в сфере строительства и рейдерства.
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