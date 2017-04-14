Водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Екатеринбурге
14 апреля 2017, 09:50Происшествия
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В Екатеринбурге правоохранители разыскивают мужчину, который совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Накануне.ру, инцидент произошел днем 13 апреля на ул. Щербакова. 13-летний школьник перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора.
Водитель автомобиля черного цвета, по словам очевидцев, марки «Ниссан Кашкай», наехал на ребенка, а затем скрылся с места ДТП. У мальчика диагностирован перелом бедра.
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