Водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Екатеринбурге

Как сообщает Накануне.ру , инцидент произошел днем 13 апреля на ул. Щербакова. 13-летний школьник перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора.

Водитель автомобиля черного цвета, по словам очевидцев, марки «Ниссан Кашкай», наехал на ребенка, а затем скрылся с места ДТП. У мальчика диагностирован перелом бедра.