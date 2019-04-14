Минирования 13 ТЦ в Екатеринбурге оказались ложными

Силовики не обнаружили опасных предметов в торгово-развлекательных центрах. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Для проверки информации и обследования зданий были привлечены 153 полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность сообщившего о минировании злоумышленника. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По словам Валерия Горелых, из-за шутки из ТРЦ эвакуировали 21,5 тысяч человек.