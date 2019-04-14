Минирования 13 ТЦ в Екатеринбурге оказались ложными

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13 апреля в Екатеринбурге были эвакуированы 13 торговых центров из-за сообщения о минировании, которое оказалось шуткой, сообщает «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург
Силовики не обнаружили опасных предметов в торгово-развлекательных центрах. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Для проверки информации и обследования зданий были привлечены 153 полицейских.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность сообщившего о минировании злоумышленника. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
По словам Валерия Горелых, из-за шутки из ТРЦ эвакуировали 21,5 тысяч человек.
Также 13 апреля в Нижнем Тагиле были эвакуированы посетители ТРЦ Depo.
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