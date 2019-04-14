Молодой человек выпал из окна жилого дома на юго-западе Екатеринбурга
Вчера, 22:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Молодого человека, который выпал из окна жилого дома, обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь и полицию. Документов при погибшем не обнаружено, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл 14 апреля на улице Волгоградской, 198. Молодому человеку на вид 25-30 лет, при падении он получил множественные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Пошел в гараж за машиной, вижу — парень лежит, рядом полиция. У него открытый перелом плеча, голова разбита, вся одежда ободрана, на спине какие-то кровоподтеки и царапины, как будто его тащили. Не знаю, может, его скинули, а, может, сам упал. Ужасная картина на самом деле. Не знаю, как во двор сейчас заезжать, там до сих пор эта кровища,рассказал очевидец по имени Валерий.
Представители следственного отдела по Верх-Исетскому району СКР заявили, что криминал в произошедшем отсутствует. Следователи устанавливают личность пострадавшего и обстоятельства инцидента.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей