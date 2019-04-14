Молодой человек выпал из окна жилого дома на юго-западе Екатеринбурга

Пошел в гараж за машиной, вижу — парень лежит, рядом полиция. У него открытый перелом плеча, голова разбита, вся одежда ободрана, на спине какие-то кровоподтеки и царапины, как будто его тащили. Не знаю, может, его скинули, а, может, сам упал. Ужасная картина на самом деле. Не знаю, как во двор сейчас заезжать, там до сих пор эта кровища,рассказал очевидец по имени Валерий.