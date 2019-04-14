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Молодой человек выпал из окна жилого дома на юго-западе Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодой человек выпал из окна жилого дома на юго-западе Екатеринбурга

Вчера, 22:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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