Подросток травмирован после падения футбольных ворот в Екатеринбурге
Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: pxhere.com
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14 апреля в военном городке №19 в Екатеринбурге на 15-летнего подростка упали футбольные ворота. Мальчика доставили в больницу с повреждением челюсти и зубов, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно предварительным данным, подросток качался на воротах, которые не были закреплены и под тяжестью тела опрокинулись. Врачи детской больницы диагностировали повреждению челюсти, зубов и сотрясение головного мозга.
На место происшествия прибежали родители пострадавшего, которые вызвали скорую помощь. Комментарии от правоохранительных органов на данный момент отсутствуют.
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