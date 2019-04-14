В Свердловской области задержан подозреваемый в серии квартирных краж
Вчера, 18:04ПроисшествияФото: 1MediaInvest
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В одном из сел Каменского городского округа полицейские задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж и угоне автомобиля, сообщает портал Е1.
В правоохранительные органы обратился потерпевший, который заявил, что в ночь на 31 марта в его квартиру на улице Карла Маркса проникли неизвестные и похитили имущество и ключи от личного автомобиля, который впоследствии был угнан.
После осмотра места происшествия полицейские установили, что данный эпизод имеет схожие признаки с другими квартирными кражами на данной территории.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался неработающий ранее судимый житель Екатеринбурга. Через некоторое время мужчина был задержан, при нем нашли вещи пострадавшего и ключи от угнанного транспортного средства.
Возбуждено уголовное дело. подозреваемый задержан и помещен под стражу.
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