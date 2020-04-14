Тагильчанин во время застолья убил собутыльника деревянным пуфом

По данным следствия, 1 февраля 2020 года обвиняемый праздновал день своего рождения с двумя знакомыми в доме по улице Тимирязева. Мужчины приобрели два литра спирта, разбавили его и получили четыре литра алкоголя.

На третий празднования, 3 февраля, между хозяином квартиры и его 34-летним собутыльником произошел словесный конфликт. В результате обвиняемый бросил в голову оппонента деревянный пуф, а затем избил его руками и ногами, а также нанес ранения ножом. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.