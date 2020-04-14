Тагильчанин во время застолья убил собутыльника деревянным пуфом
В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного отдела по Дзержинскому району завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве приятеля, сообщает пресс-служба регионального СКР.
По данным следствия, 1 февраля 2020 года обвиняемый праздновал день своего рождения с двумя знакомыми в доме по улице Тимирязева. Мужчины приобрели два литра спирта, разбавили его и получили четыре литра алкоголя.
На третий празднования, 3 февраля, между хозяином квартиры и его 34-летним собутыльником произошел словесный конфликт. В результате обвиняемый бросил в голову оппонента деревянный пуф, а затем избил его руками и ногами, а также нанес ранения ножом. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.
С мeста прoисшествия подoзреваемый не скрывaлся. Он дoждался прибытия сoтрудников пoлиции территoриального ОВД, котoрым и рaссказал о совeршенном прeступлении,отметил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.