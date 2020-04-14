В больнице на Коммунарке от коронавируса умер физик-ядерщик из Екатеринбурга
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: Даниил Тлисов / vk.com
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В московской больнице на Коммунарке скончался 39-летний ученый-ядерщик из Екатеринбурга Даниил Тлисов, пишет Е1. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УрФУ, откуда физик выпустился в 2000 году.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По информации издания, 21 марта Тлисов из Франции вернулся в Троицк, где проживает сейчас, а через две недели почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу на Коммунарке, тест на коронавирус оказался положительным.
Сегодня, 14 апреля, мужчина умер от начавшейся в результате осложнений пневмонии. Он был сотрудником Института ядерных исследований.
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