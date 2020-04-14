В Нижнем Тагиле из-за оранжереи с коноплей сгорела квартира
В Нижнем Тагиле при разборе пожарища в квартире на улице Циолковского спасатели обнаружили горшки предположительно с выращенной коноплей. Пожарные вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Полицейские установили, что очаг возгорания находился в комнате за шкафом. Там 30-летний мужчина, снимающий квартиру, обустроил оранжерею для выращивания конопли. Место было оборудовано специальным освещением и вытяжкой. Причиной пожара стала самодельная проводка.
Еще одна теплица была обустроена в душевой кабине. На балконе хранились несколько горшков с остатками растений и мешки с высушенной травой. Также полицейские обнаружили бумажный сверток с семенами и пластиковые канистры с удобрением.
Всего из квартиры изъято почти 144 грамма конопли. Задержанный квартиросъемщик признался, что выращивал наркотик для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.