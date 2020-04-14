В Нижнем Тагиле из-за оранжереи с коноплей сгорела квартира

Полицейские установили, что очаг возгорания находился в комнате за шкафом. Там 30-летний мужчина, снимающий квартиру, обустроил оранжерею для выращивания конопли. Место было оборудовано специальным освещением и вытяжкой. Причиной пожара стала самодельная проводка.

Еще одна теплица была обустроена в душевой кабине. На балконе хранились несколько горшков с остатками растений и мешки с высушенной травой. Также полицейские обнаружили бумажный сверток с семенами и пластиковые канистры с удобрением.