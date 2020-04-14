В Нижнем Тагиле в результате пожара пострадали два автомобиля
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В ночь на 14 апреля в Нижнем Тагиле от огня пострадали два автомобиля, припаркованных во дворе на Черноисточинском шоссе, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило в 04.13. На площади три квадратных метра огонь повредил салон и моторный отсек автомобиля Volkswagen Passat и лакокрасочное покрытие «Лады Калины».
В тушeнии пoжара были задействoваны шeсть спасaтелей на двух eдиницах спeцтехники. Огoнь удалoсь ликвидирoвать в течeние двух минут.
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