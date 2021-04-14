Дуэт обвиняется в двойном убийстве на Урале

Двое жителей Белоярского района обвиняются по п. п.«а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек, совершённое группой лиц), сообщает СКР по Свердловской области.
По версии следствия, мужчины, 1987 и 1994 года рождения, в ночь на 3 апреля 2021 года совершили двойное убийство на улице Свердлова в посёлке Белоярский. Придя к знакомому для выяснения отношений, они не застали его дома. В помещении находилось двое других мужчин. В результате стычки, обвиняемые совершили нападение на незнакомых людей с помощью бытовых ножей. В момент совершения преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшие скончались от полученных повреждений. Сообщники скрылись с места происшествия, но были задержаны правоохранителями.
На данный момент по уголовному делу ведутся необходимые следственные мероприятия, выясняются обстоятельства преступления, сбор доказательств. Мужчины заключены под стражу.
Напомним, местного жителя Екатеринбурга подозревают в том, что он ножом заколол собственного сына. Труп мужчины был найден в микрорайоне Уралмаш.