Дуэт обвиняется в двойном убийстве на Урале

По версии следствия, мужчины, 1987 и 1994 года рождения, в ночь на 3 апреля 2021 года совершили двойное убийство на улице Свердлова в посёлке Белоярский. Придя к знакомому для выяснения отношений, они не застали его дома. В помещении находилось двое других мужчин. В результате стычки, обвиняемые совершили нападение на незнакомых людей с помощью бытовых ножей. В момент совершения преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшие скончались от полученных повреждений. Сообщники скрылись с места происшествия, но были задержаны правоохранителями.