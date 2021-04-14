Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел вечером 14 апреля, сообщают очевидцы в паблике «Типичный тагильчанин». На фотографиях с места событий можно увидеть, что обе машины получили повреждения. У одного из автомобилей серебристого цвета заметна вмятина спереди. Другой участник инцидента — черный легковой автомобиль, тоже получил вмятину с передней стороны. Можно увидеть, что из-за удара у машины отвалилась фара и погнулся капот.