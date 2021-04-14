Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле

Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: паблик «Типичный тагильчанин» во «ВКонткте»
Два легковых автомобиля врезались на перекрестке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел вечером 14 апреля, сообщают очевидцы в паблике «Типичный тагильчанин». На фотографиях с места событий можно увидеть, что обе машины получили повреждения. У одного из автомобилей серебристого цвета заметна вмятина спереди. Другой участник инцидента — черный легковой автомобиль, тоже получил вмятину с передней стороны. Можно увидеть, что из-за удара у машины отвалилась фара и погнулся капот.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, 14 апреля водитель автомобиля Kia Spectra съехал с дороги и врезался в дерево на трассе под Нижним Тагилом. В результате аварии пострадавший впал в кому.

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