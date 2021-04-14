Две легковушки столкнулись на перекрестке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел вечером 14 апреля, сообщают очевидцы в паблике «Типичный тагильчанин». На фотографиях с места событий можно увидеть, что обе машины получили повреждения. У одного из автомобилей серебристого цвета заметна вмятина спереди. Другой участник инцидента — черный легковой автомобиль, тоже получил вмятину с передней стороны. Можно увидеть, что из-за удара у машины отвалилась фара и погнулся капот.
Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, 14 апреля водитель автомобиля Kia Spectra съехал с дороги и врезался в дерево на трассе под Нижним Тагилом. В результате аварии пострадавший впал в кому.