Экс-помощник полпреда президента в УрФО приговорен к 12,5 годам за госизмену

Экс-помощник полпреда президента в УрФО приговорен к 12,5 годам за госизмену
Сегодня, 15:15ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Бывший помощник полпреда президента России в УрФО Александр Воробьев приговорен к 12,5 годам за государственную измену. Заседание прошло в закрытом режиме в Московском городском суде.

Во вторник, 14 апреля Московский городской суд вынес решение по уголовному делу по статье 275 Уголовного кодекса РФ в отношении 40-летнего экс-помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Владимировича Воробьева.

Суд назначил ему наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, сообщает ТАСС.

Также Воробьев лишен чина государственного советника.

Напомним, помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьева задержали по подозрению в госизмене в начале июля 2019 года.

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