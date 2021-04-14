Экс-помощник полпреда президента в УрФО приговорен к 12,5 годам за госизмену

Во вторник, 14 апреля Московский городской суд вынес решение по уголовному делу по статье 275 Уголовного кодекса РФ в отношении 40-летнего экс-помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Владимировича Воробьева.
Суд назначил ему наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, сообщает ТАСС.
Также Воробьев лишен чина государственного советника.
Напомним, помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьева задержали по подозрению в госизмене в начале июля 2019 года.