Экс-помощник полпреда президента в УрФО приговорен к 12,5 годам за госизмену

Бывший помощник полпреда президента России в УрФО Александр Воробьев приговорен к 12,5 годам за государственную измену. Заседание прошло в закрытом режиме в Московском городском суде.

Во вторник, 14 апреля Московский городской суд вынес решение по уголовному делу по статье 275 Уголовного кодекса РФ в отношении 40-летнего экс-помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Владимировича Воробьева. Суд назначил ему наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, сообщает ТАСС. Также Воробьев лишен чина государственного советника. Напомним, помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьева задержали по подозрению в госизмене в начале июля 2019 года. Помощник полпреда президента РФ в УрФО задержан за госизмену

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