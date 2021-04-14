«Отметелили всех»: силовики прервали криминальную разборку в екатеринбургском ТЦ

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что силовики получили оперативную информацию, после чего предотвратили возможный вооруженный конфликт. Предварительная информация гласит, что ссора произошла из-за финансовых разногласий, рассказал Е1 глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Он подчеркнул, что у некоторых участников было изъято холодное оружие и травматический пистолет. Он отправился на экспертизу.