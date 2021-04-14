«Отметелили всех»: силовики прервали криминальную разборку в екатеринбургском ТЦ

Инцидент произошел около 14:00 в торговом центре в микрорайоне Ботаника. По словам свидетелей, в конфликте были задействованы около 15 человек.
В итоге забежали бойцы спецподразделения, отметелили всех участников, а часть увезли. Потом по всему ТЦ ходили какие-то серьезные и бородатые мужики криминальной наружности,рассказали очевидцы происходящего.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что силовики получили оперативную информацию, после чего предотвратили возможный вооруженный конфликт. Предварительная информация гласит, что ссора произошла из-за финансовых разногласий, рассказал Е1 глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Он подчеркнул, что у некоторых участников было изъято холодное оружие и травматический пистолет. Он отправился на экспертизу.
Напомним, 8 апреля в Краснотурьинске 30 школьников устроили массовую драку, после чего напали на женщину и полицию. В МВД сделали заявление, что нашли всех фигурантов инцидента. Проводится проверка.