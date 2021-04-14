По подозрению во взяточничестве задержана замминистра энергетики и ЖКХ Омской области

По подозрению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей задержана заместитель министра энергетики и ЖКХ Омской области.

Марина Степанова, ранее руководившая правовым департаментом Регионального фонда капремонта Свердловской области, подозревается во взяточничестве. По версии следователей, чиновница покровительствовала компании, претендовавшей на заключение нескольких договоров на проведение капремонта многоквартирных жилых домов в Омской области. В отношении Степановой возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, а также за коммерческий подкуп в крупном размере. 12 апреля по месту жительства и работы подозреваемой проведены обыски, сообщает СКР. В отношении Степановой по инициативе следствия Куйбышевским районным судом Омска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Омской области. Напомним, 14 апреля экс-помощник полпреда президента России в УрФО Александр Воробьев приговорен к 12,5 годам за государственную измену. Экс-помощник полпреда президента в УрФО приговорен к 12,5 годам за госизмену

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