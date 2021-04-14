Приклеил инкассаторов к полу: уралец предстанет перед судом за похищение 6 миллионов

Мужчина предстанет перед судом за ограбление инкассаторов с использованием клея в Верхней Пышме. В августе 2020 года уралец похитил у работников шесть миллионов рублей.

По версии следствия, к преступлению обвиняемый готовился продолжительное время. Сначала он узнал расписание инкассации банка и рассчитал, сколько времени понадобится на заправку банкомата деньгами, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. 29 августа, к 10 часам утра, уралец пришел с обрезом двуствольного ружья к отделению банка на улице Петрова. После того, как специалисты прибыли на место, мужчина последовал за ними. В банке свердловчанин пригрозил инкассаторам ружьем и потребовал лечь на пол. Он нанес клей на руки охранников и унес деньги в инкассаторской сумке-бауле. Мужчина был задержан в декабре 2020 года. В связи с состоянием здоровья подозреваемого не взяли под стражу, а решили оставить под домашним арестом. Теперь мужчина обвиняется в разбое с применением оружия, в особо крупном размере по статье 162 УК РФ. По мнению адвоката Михаила Зельдина, использование клея не скажется на строгости приговора. Также если станет известно, что обрез ружья был пластмассовым, суд может определить инцидент как грабеж, а не как разбой. Напомним, обвиняемый является членом одной из банд Екатеринбурга, действующей в 1995 и 1996 годах. Группировка считается одной из самых «отмороженных» в Свердловской области. За время существования банды ее участники убили свыше 20 человек, включая сотрудников правоохранительных органов. «Люди не меняются»: член уральской банды 90-х подозревается в ограблении инкассаторов

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