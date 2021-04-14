Уголовное дело заведено по факту гибели мужчины на заводе в Екатеринбурге

Уголовное дело инициировано по ч.2 ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает СКР по Свердловской области.
В ходе следствия установлена причина смерти мужчины, - обрушение гипсового-вяжущего материала. По версии правоохранителей, трагедия произошла по причине нарушения техники безопасности ответственными лицами предприятия. Смерть произошла в результате несчастного случая.
В ходе контрольных мероприятий проведен осмотр места происшествия, проанализирована документация, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Расследование обстоятельств уголовного дела продолжается.
Напомним, в Екатеринбурге на заводе гипсовых изделий «Гифаз» 3 апреля во время рабочей смены погиб моторист транспортной ленты, 1964 года рождения. Его тело обнаружили в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах.