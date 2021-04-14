Уголовное дело заведено по факту гибели мужчины на заводе в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге на заводе гипсовых изделий «Гифаз» 3 апреля во время рабочей смены погиб моторист транспортной ленты, 1964 года рождения. Его тело обнаружили в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах.