Уголовное дело заведено по факту гибели мужчины на заводе в Екатеринбурге

Уголовное дело заведено по факту гибели мужчины на заводе в Екатеринбурге
Сегодня, 13:05ПроисшествияФото: pixabay.com
По факту гибели мужчины на промышленном предприятии в Екатеринбурге, следственным отделом по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело инициировано по ч.2 ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает СКР по Свердловской области.

В ходе следствия установлена причина смерти мужчины, - обрушение гипсового-вяжущего материала. По версии правоохранителей, трагедия произошла по причине нарушения техники безопасности ответственными лицами предприятия. Смерть произошла в результате несчастного случая.

Место происшествия
Фото:СКР по Свердловской области

В ходе контрольных мероприятий проведен осмотр места происшествия, проанализирована документация, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Расследование обстоятельств уголовного дела продолжается.

Напомним, в Екатеринбурге на заводе гипсовых изделий «Гифаз» 3 апреля во время рабочей смены погиб моторист транспортной ленты, 1964 года рождения. Его тело обнаружили в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах.

Сюжеты:
Екатеринбург
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