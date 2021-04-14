Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик в Екатеринбурге

Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик в Екатеринбурге
Сегодня, 10:32ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Автомобиль Hyundai на Кольцовском тракте Екатеринбурга уснул за рулем и врезался в грузовик.

Происшествие случилось 14 апреля 2021 года. Столкновение Hyundai и грузовика произошло на Кольцовском тракте Екатеринбурга, сообщает Е1.RU.

У грузовика были проблемы с задними тормозными колодками и он не мог продолжать движение. Так как время было позднее, водитель остановился, решил отдохнуть и к ремонту приступить утром.

Утром водитель, выходя из машины, почувствовал удар. Автомобиль Hyundai влетел в заднюю часть прицепа. В ходе оперативных мероприятий ГИБДД установлен факт отсутствия тормозного пути. Это свидетельствует о том, что водитель легкового автомобиля мог заснуть за рулем.

За рулем Hyundai находился 40-летний мужчина и 35-летняя пассажирка. Очевидцы помогли водителю покинуть авто. Женщина оказалась зажата в машине. Прибывшие сотрудники МЧС срезали стойки машины и извлекли пострадавшую. Они госпитализированы в городскую больницу № 36. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, машина загорелась в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Екатеринбурге. Авария произошла в районе железнодорожного вокзала на улице Челюскинцев в Екатеринбурге.

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