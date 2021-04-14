Водитель впал в кому после столкновения с деревом на трассе под Нижним Тагилом

Водитель автомобиля Kia Spectra направлялся в сторону Новоасбеста, но съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии мужчина впал в кому, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 14 апреля на 11-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина. В состоянии комы, с сотрясением головного мозга, ушибом головного мозга и множественными переломами врачи доставили его в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. 37-летний пассажир был осмотрен медиками и отпущен домой. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку и определяют точную причину инцидента. Пострадавший мужчина имел стаж вождения 7 лет и 12 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Фото: отдел пропаганды ГИБДД Напомним, 14 апреля на Кольцовском тракте Екатеринбурга водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем и врезался в грузовик. Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузовик в Екатеринбурге

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