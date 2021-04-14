Юрист задержана в Нижнем Тагиле по подозрению в краже 45 тысяч с банковских карт

Юрист задержана в Нижнем Тагиле по подозрению в краже 45 тысяч с банковских карт
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
Похитившую деньги с банковских карт юриста из Невьянска задержали сотрудники полиции в Нижнем Тагиле. Женщина нашла сумку в ТЦ, взяла оттуда кошелек и сняла деньги с карточек.

В полицию обратилась 34-летняя жительница Кировграда, заявившая, что в крупном торговом центре по Свердловскому шоссе у нее похитили сумку, а затем сняли с банковских карт 45 тысяч рублей.

Как выяснили следователи, выехавшие на место происшествия, женщина посещала один из спортивных магазинов торгового центра. Именно туда спустя какое-то время после обнаружения пропажи, одна из покупательниц принесла сумку, пояснив, что нашла ее оставленной в торговом зале. Когда потерпевшая проверила сумку, оказалось, что из нее пропал кошелек.

Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения и смогли определить приметы подозреваемой женщины и машины, на которой она покинула ТЦ. Вскоре она была задержана полицейскими Нижнего Тагила.

После задержания 42-летняя женщина, работающая юристом в одной из компаний, пыталась убедить сотрудников полиции, что ее просто попросили снять денежные средства. И только под тяжестью неопровержимых доказательств призналась в содеянном,рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Юрист призналась, что не смогла устоять перед соблазном, увидев рядом с банковскими картами записку с пин-кодами.

Как отметили в полиции, следователю пришлось объяснять человеку с юридическим образованием, что совершение подобного деяния грозит уголовная ответственность.

В итоге жительница Невьянска раскаялась в совершенном преступлении и вернула всю похищенную сумму. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о не выезде.

Напомним, сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали похитившую деньги у 92-летнего тагильчанина женщину. Ей грозит лишение свободы сроком до 4 лет за грабеж.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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