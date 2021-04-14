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За похищение 23 млн осуждена помощник финансового директора уральской компании

За похищение 23 млн осуждена помощник финансового директора уральской компании ООО «Завод транспортного оборудования» в Кушве. Женщина выводила деньги из фирмы на протяжении двух лет.

Помощника финансового директора компании ООО «Завод транспортного оборудования» Наталью Бессонову признали виновной в мошенничестве в крупном размере.

Доказано, что женщина изготовила фиктивные договоры, счета на оплату и акты выполненных работ на оказание заводу транспортных услуг двумя сторонними организациями. Как выяснили следователи, эти организации и ИП таких услуг никогда не оказывали, они являются «фирмами-однодневками».

При этом Бессонова, имея доступ к банковским счетам предприятия и возможность совершения безналичного перечисления денег на расчетные счета физических и юрлиц, совершила хищение денежных средств в размере более 23 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По решению суда экс-сотрудницу завода приговорили к 2 годам лишения свободы, а также штрафу в 200 тысяч рублей. Кроме того, с женщины взыскали сумму причиненного ущерба.

Напомним, в Свердловской области завершено расследование о взятке в 19 миллионов рублей бывшим начальником СвЖД Алексеем Мироновым.

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