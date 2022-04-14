Жительницу Верхнего Тагила обвиняют в клевете в отношении знакомого. Она заявила в полицию об изнасиловании после того, как на пьяных посиделках поссорилась с приятелем.

22-летнюю девушку из Верхнего Тагила будут судить за ложный донос про изнасилование, которая оклеветала своего знакомого. ЧП произошло в феврале, тогда девушка злоупотребила алкоголем в компании своей семьи и знакомых. В какой-то момент разгорелся серьезный спор с одним из гостей. По данным СУ СК России по Свердловской области, мужчина стал угрожать хозяйке жилища и ее сожителю. Та в свою очередь набрала номер экстренных служб, сказав, что ее изнасиловали и попросив прислать к ней полицейских. Всех присутствующих отвезли в отделение, там девушка написала заявление на «насильника». Несмотря на то, что призналась в обмане полицейских и попросила прощение у своего приятеля, было возбуждено уголовное дело за клевету.

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