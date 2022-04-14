Екатеринбурженки пойдут под суд за развешивание пропагандистских ценников

Екатеринбурженки пойдут под суд за развешивание пропагандистских ценников
Екатеринбурженки пойдут под суд за развешивание пропагандистских ценников
Сегодня, 14:11ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительницы Екатеринбурга два дня развешивали в магазинах противоречащие закону ценники. Их отвезли в отделение, составили протоколы, теперь им грозит штраф.

Екатеринбурженки пойдут под суд за развешивание пропагандистских ценников. Их будут судить за фейковую информацию. Речь о девушках Виктории Шишковой и Карине Матыч, которых правоохранители задержали вчера, 13 апреля.

По информации издания 66.RU, в отношении гражданок составили два протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию ВС РФ. Теперь обеих могут оштрафовать на суммы от 30 до 50 тысяч рублей.

Отмечается, что жительницы Екатеринбурга развешивали ценники с антивоенными высказываниями в супермаркете вчера и позавчера. Согласно данным вышеуказанного источника, в полиции к ним не хотели пускать их юриста, а также предположительно угрожали и оскорбляли, а сегодня отпустили по домам.

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