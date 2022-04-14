Фронтовик из Екатеринбурга стал жертвой злоумышленника из-за молока и печенек

Инцидент произошел накануне в Октябрьском районе Екатеринбурга. По информации «МВД. Медиа» неизвестный напал на ветерана войны Ивана Фуфалдина возле дома пенсионера. 95-летний фронтовик возвращался домой с покупками из магазина. Внезапно к нему подошел злоумышленник, схватил сумку и начал бежать.
Иван Фуфалдин не растерялся, и погнался за грабителем. Однако злоумышленник ударил пенсионера по голове украденной сумкой и скрылся с места происшествия. Пенсионер рассказала полицейским, что от серьезных последствий удара его спасла шапка.
Правоохранителей вызвали очевидцы происшествия. Стражи порядка успели задержать злоумышленника по горячим следам. Напавшим на фронтовика оказался рецидивист из Сухого Лога. 50-летний свердловчанин заключен под стражу. В сумке, которую он украл у ветерана, были печенье и молоко.