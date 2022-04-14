Фронтовик из Екатеринбурга стал жертвой злоумышленника из-за молока и печенек

Фронтовик из Екатеринбурга стал жертвой злоумышленника из-за молока и печенек
Фронтовик из Екатеринбурга стал жертвой злоумышленника из-за молока и печенек
Сегодня, 22:41ПроисшествияФото: скриншот видео "МВД Медиа"
Подозреваемый в нападении на ветерана войны Ивана Фуфалдина попался полицейским по горячим следам. Злоумышленник попытался отобрать у фронтовика сумку с покупками и ударил ею пенсионера возле подъезда жилого дома по голове.

Инцидент произошел накануне в Октябрьском районе Екатеринбурга. По информации «МВД. Медиа» неизвестный напал на ветерана войны Ивана Фуфалдина возле дома пенсионера. 95-летний фронтовик возвращался домой с покупками из магазина. Внезапно к нему подошел злоумышленник, схватил сумку и начал бежать.

Иван Фуфалдин не растерялся, и погнался за грабителем. Однако злоумышленник ударил пенсионера по голове украденной сумкой и скрылся с места происшествия. Пенсионер рассказала полицейским, что от серьезных последствий удара его спасла шапка.

напавший на фронтовика 50-летний свердловчанин
Фото:ГУ МВД России по Свердловской области

Правоохранителей вызвали очевидцы происшествия. Стражи порядка успели задержать злоумышленника по горячим следам. Напавшим на фронтовика оказался рецидивист из Сухого Лога. 50-летний свердловчанин заключен под стражу. В сумке, которую он украл у ветерана, были печенье и молоко.

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Екатеринбург
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