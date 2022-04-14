Кошки спасли хозяйку от смерти в пожаре в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на ул. Окуджавы загорелся балкон. ЧП произошло вечером 13 апреля.
Незадолго до происшествия владелица жилья вернулась домой с работы и легла спать, но проснулась от крика своих кошек. Те пытались разбудить хозяйку из-за загоревшегося балкона. К тому моменту там уже сгорела искусственная елка, велосипеды и игрушки, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Женщина приступила к самостоятельному тушению пожара. Также к тушению тут же присоединился ее товарищ, который увидел возгорание с улицы. Прохожие же вызвали спасателей, но к их приезду возгорание уже было ликвидировано.
Проводится проверка. Предварительно известно, что причиной мог стать какой-то предмет, Упавший с верхнего этажа на балкон женщины.
В случае пожара нужно звонить по 101 или 112.