Кошки спасли хозяйку от смерти в пожаре в Нижнем Тагиле

Кошки спасли хозяйку от смерти в пожаре в Нижнем Тагиле
Кошки спасли хозяйку от смерти в пожаре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:44ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности

В Нижнем Тагиле на ул. Окуджавы загорелся балкон

В одном из домов Нижнего Тагила загорелся балкон. В момент начала пожара хозяйка квартиры спала. Ее разбудили кошки.

В Нижнем Тагиле на ул. Окуджавы загорелся балкон. ЧП произошло вечером 13 апреля.

Незадолго до происшествия владелица жилья вернулась домой с работы и легла спать, но проснулась от крика своих кошек. Те пытались разбудить хозяйку из-за загоревшегося балкона. К тому моменту там уже сгорела искусственная елка, велосипеды и игрушки, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Женщина приступила к самостоятельному тушению пожара. Также к тушению тут же присоединился ее товарищ, который увидел возгорание с улицы. Прохожие же вызвали спасателей, но к их приезду возгорание уже было ликвидировано.

Проводится проверка. Предварительно известно, что причиной мог стать какой-то предмет, Упавший с верхнего этажа на балкон женщины.

В случае пожара нужно звонить по 101 или 112.

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Екатеринбург
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