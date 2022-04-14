Неадекватный житель Екатеринбурга напал на полицейских с ножом

Неадекватный екатеринбуржец устроил дебош в доме на улице Надеждинская, 12. Он напал на прибывших полицейских с ножом и был ранен в ногу.

Жители вызвали наряд в общежитие, после того, как один из жильцов устроил дебош и выбил окно. Однако мужчина отказался открывать дверь стражам правопорядка. Полицейским пришлось проникать в жилище через оконный проем. По словам очевидцев, мужчина напал на силовиков с ножом, им пришлось применить оружие и ранить его в ногу. Дебошир доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, пишет Е1. Напомним, в начале апреля при смене УК в одном из домов Екатеринбурга произошла поножовщина. Бывший председатель напал на газовщика с ножом и ранил его. Неадекватный председатель напал с ножом на газовщика при смене УК в Екатеринбурге

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