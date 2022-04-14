Неадекватный житель Екатеринбурга напал на полицейских с ножом

Неадекватный житель Екатеринбурга напал на полицейских с ножом
Неадекватный житель Екатеринбурга напал на полицейских с ножом
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: 1MI
Неадекватный екатеринбуржец устроил дебош в доме на улице Надеждинская, 12. Он напал на прибывших полицейских с ножом и был ранен в ногу.

Жители вызвали наряд в общежитие, после того, как один из жильцов устроил дебош и выбил окно. Однако мужчина отказался открывать дверь стражам правопорядка. Полицейским пришлось проникать в жилище через оконный проем.

По словам очевидцев, мужчина напал на силовиков с ножом, им пришлось применить оружие и ранить его в ногу. Дебошир доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, пишет Е1.

Напомним, в начале апреля при смене УК в одном из домов Екатеринбурга произошла поножовщина. Бывший председатель напал на газовщика с ножом и ранил его.

Сюжеты:
Екатеринбург
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