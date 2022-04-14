С генералом из команды Росселя Иваном Ноздрачевым простились в Екатеринбурге

С генералом из команды Росселя Иваном Ноздрачевым простились в Екатеринбурге
С генералом из команды Росселя Иваном Ноздрачевым простились в Екатеринбурге
Сегодня, 20:43ПроисшествияФото: Е1
В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище похоронили генерал-майора в отставке Ивана Ноздрачева. Ранее силовик был замкомандующего Уральским военным округом и соратником Эдуарда Росселя.

В столице Урала простились с генерал-майором в отставке Иваном Ноздрачевым. Ранее силовик занимал пост заместителя командующего Уральского военного округа, а в 90-х был соратником губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, а также был главой Совета общественной безопасности региона.

Бывшие коллеги Ноздрачева называют генерал-майора связующим звеном между правительством Свердловской области, главой региона и силовиками. Председатель Общественной палаты региона Александр Левин поделился с Е1, что Иван Ноздрачев был настоящим генералом, патриотом и офицером.

В последние годы я с ним общался не так близко, но раз в год обязательно встречались — на 9 Мая, перед парадом Победы на площади 1905 года. Жаль, что в этом году уже не встретимся. Он всегда был жизнерадостным, очень молодо выглядел, рассказал E1 председатель областной Общественной палаты Александр Левин.

Ивану Федоровичу Ноздрачеву было 82 года. Соседи генерал-майора поделились с редакцией, что накануне силовик перенес операцию на сердце.

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Екатеринбург
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