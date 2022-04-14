С генералом из команды Росселя Иваном Ноздрачевым простились в Екатеринбурге

В последние годы я с ним общался не так близко, но раз в год обязательно встречались — на 9 Мая, перед парадом Победы на площади 1905 года. Жаль, что в этом году уже не встретимся. Он всегда был жизнерадостным, очень молодо выглядел, рассказал E1 председатель областной Общественной палаты Александр Левин.