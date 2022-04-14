Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине

О кончине 26-летнего Евгения Дудина стало известно в середине марта. Сержант Отдельной дивизии оперативного назначения в Балашихе был кинологом и вместе с овчаркой отправился на спецоперацию. У него остались супруга, сын, а также четверо братьев и сестер, пишет Е1.
Военный комиссариат получил уведомление о смерти 20-летнего контрактника, а сам военком и глава города Вячеслав Тюменцев посетили родителей погибшего, сообщало Ура.ру. В школе о нем отзываются как о добром и спокойном человеке. Он окончил 9 классов, а дальше решил учиться в техникуме.
16 марта стало известно о кончине жителя Нижнего Тагила Владимира Голубцова. Он был бойцом 12-го отряда спецназначения «Урал». Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. По его словам, погиб спецназовец во время выполнения боевой задачи по защите мирного населения.
23 марта в Кушве состоялось прощание со старшим лейтенантом ВДВ Юрием Инкиным. Проститься с ним пришли десятки горожан, пишет Е1. По словам главы города Михаила Слепухина, проводить Юрия пришли молодые ребята, а также ветераны войны. Друзья о Юрии отзываются как о веселом и слегка «безбашенном» человеке.
29 марта простились с еще одним погибшим в ходе спецоперации на Украине. Это 20-летний десантник Артем Кашин, пишет Е1. Он служил в элитных войсках. Друзья и родные запомнили его как открытого и приветливого молодого человека. Последний раз на связь он выходил 23 февраля.
1 апреля, в деревне Большая Тавра местные жители простились с 24-летним танкистом Владиславом Сагитовым. Он скончался от осколочного ранения в голову во время боя под Маруполем. По словам земляков, Владимир был добрым и ответственным, пишет Ура.ру. Он всегда помогал матери по хозяйству, а также опекал своих младших сестер и братьев.
В начале апреля стало известно о кончине 21-летнего жителя поселка Первомайский Пышминского ГО Антона Бунькова. Он был медбратом. Ему оставалось до окончания службы три месяца. Гибель молодого человека TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе Пышминского ГО.
В Качканаре 3 апреля похоронен 19-летний юноша Кирилл Побежимов. Он был выпускником местной кадетской школы. Родственники и знакомые рассказывают, что молодой человек занимался спортом, а также рукопашным боем. Он участвовал в городских и областных соревнованиях, пишет Е1.
27-летнему заместителю командира роты во время боя удалось уничтожить пулеметный расчет противника. Сам Михаил был тяжело ранен. Прощание с ним прошло 7 апреля, сообщили в кадетской школе.
9 марта на Украине погиб во время попытки вывести солдат из-под обстрела офицер ЦВО Ярослав Лешуков. Известно, что он окончил тюменский военный институт, а затем отправился служить в Чебаркуль. Сначала он служил командиром взвода, а затем инженерно-саперной роты, пишет Ура.ру.
18-летний разведчик погиб 27 февраля. Об этом родным стало известно 8 апреля, пишет Ура.ру со ссылкой на данные администрации. По словам военкома Руслана Хаюмова, Попов служил срочником с июня 2021 года. Через некоторое время он заключил контракт. По словам родных, он сделал это, чтобы помогать своей матери.
Все погибшие награждены орденами Мужества посмертно и похоронены с воинскими почестями.