Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине

Владислав Сагитов, деревня Большая Тавра

1 апреля, в деревне Большая Тавра местные жители простились с 24-летним танкистом Владиславом Сагитовым. Он скончался от осколочного ранения в голову во время боя под Маруполем. По словам земляков, Владимир был добрым и ответственным, пишет Ура.ру. Он всегда помогал матери по хозяйству, а также опекал своих младших сестер и братьев.