Стали известны подробности смерти полицейского из Нижнего Тагила. Их рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Вечером 13 апреля под Нижнем Тагилом случилось ЧП с личным составом местного гарнизона полиции. Скончался представитель службы участковых уполномоченных. Его тело нашли с огнестрельным ранением. Старшему лейтенанту было 28 лет.
Мужчина находился на службе в гражданской одежде. В какой-то момент он перестал быть на связи. В данной местности он находился для проверки по делу о хищении в одном из домов.
Через какое-то время перестал выходить на связь, его телефон оказался вне зоны действия сети. В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли своего коллегу без признаков жизни,отметил Горелых.
Предварительно известно, что ЧП может носить семейно-бытовой характер. Проводится расследование. По словам старшего помощника главы регионального СУ СК Александр Шульга, уже проведен осмотр места ТП, тело полицейского находится на экспертизе. Предварительно известно, что смерть не могла наступить от рук третьих лиц.