Стало известно, почему екатеринбурженка заживо сожгла бездомного

Стало известно, почему екатеринбурженка заживо сожгла бездомного
Стало известно, почему екатеринбурженка заживо сожгла бездомного
Сегодня, 12:04ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительница Екатеринбурга в прошлом году подожгла бездомного. К настоящему моменту стали известны подробности опроса свидетелей и записи с камер.

Стало известно, почему екатеринбурженка заживо сожгла бездомного. В городе завершились опросы очевидцев по прошлогоднему делу, в котором женщина облила бездомного лаком и сожгла, сообщает E1.

Анне Шехеревой грозит до 20 лет тюрьмы. По словам свидетеля Владимира, в тот день с 12 до 2 ночи он сидел в машине, как вдруг услышал крики. Затем увидел горящего человека. Он вызвал скорую, когда те прибыли мужчина еще был в сознании.

Другой очевидец рассказал, как лично тушил горящего и как ему в этом помогала Анна. Главный свидетель назвал и предполагаемую причину ЧП. По его словам, Анна сообщила ему, что было холодно и она решила согреть мужчину, и случайно чиркнула зажигалкой.

Но записи с камер говорят о другом, будто женщина целенаправленно облила мужчину некой смесью, после чего он вспыхнул.

Отмечается, что в тот день правоохранители нашли на месте ЧП пустые бутылки с надписями «Морилка Палисандр» и «Лак Слива», в которых находились жидкости, легко воспламеняющиеся.

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Екатеринбург
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