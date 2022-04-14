Стало известно, почему екатеринбурженка заживо сожгла бездомного. В городе завершились опросы очевидцев по прошлогоднему делу, в котором женщина облила бездомного лаком и сожгла, сообщает E1.
Анне Шехеревой грозит до 20 лет тюрьмы. По словам свидетеля Владимира, в тот день с 12 до 2 ночи он сидел в машине, как вдруг услышал крики. Затем увидел горящего человека. Он вызвал скорую, когда те прибыли мужчина еще был в сознании.
Другой очевидец рассказал, как лично тушил горящего и как ему в этом помогала Анна. Главный свидетель назвал и предполагаемую причину ЧП. По его словам, Анна сообщила ему, что было холодно и она решила согреть мужчину, и случайно чиркнула зажигалкой.
Но записи с камер говорят о другом, будто женщина целенаправленно облила мужчину некой смесью, после чего он вспыхнул.
Отмечается, что в тот день правоохранители нашли на месте ЧП пустые бутылки с надписями «Морилка Палисандр» и «Лак Слива», в которых находились жидкости, легко воспламеняющиеся.