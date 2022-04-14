Стало известно, почему екатеринбурженка заживо сожгла бездомного

Анне Шехеревой грозит до 20 лет тюрьмы. По словам свидетеля Владимира, в тот день с 12 до 2 ночи он сидел в машине, как вдруг услышал крики. Затем увидел горящего человека. Он вызвал скорую, когда те прибыли мужчина еще был в сознании.