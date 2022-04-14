Свердловчанам пришлось вручную раскачивать колесо обозрения в парке Маяковского

Желающим прокатиться на новом колесе обозрения в парке Маяковского свердловчанам пришлось вручную толкать кабинки. В противном случае аттракцион откатывался назад. В администрации парка инцидент связали с непогодой, сославшись на отсутствие технических проблем и неполадок.

Инцидент произошел в среду, 13 апреля, в парке Маяковского в Екатеринбурге. Желавшие прокатиться на колесе обозрения свердловчане выложили видео, на котором запечатлели людей, толкающих кабинки с пассажирами. Очевидцы случившегося поделились с Е1, что кабинки начали ехать в противоположную сторону из-за отсутствия равновесия на аттракционе. Администрация парка Маяковского отрицает факт неполадок, сославшись на непогоду и несоблюдение посетителями техники безопасности при катании на аттракционе. В частности, руководство сообщило о фактах раскачки кабинок во время движения в момент происшествия. Дирекция парка подчеркнула, что колесо обозрения имеет ряд ограничений по работе — в частности, при осадках, тумане и ветре сильнее 15 метров в секунду, аттракцион будет закрыт. Такие условия прописаны в правилах эксплуатации. Руководство отметило, что ситуация не была аварийной, а механизм начал проскальзывать из-за начавшегося дождя. Поэтому сотрудникам аттракциона пришлось вручную докрутить колесо, чтобы высадить всех клиентов. После происшествия аттракцион закрыли на просушку.

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