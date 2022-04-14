Свердловчанам пришлось вручную раскачивать колесо обозрения в парке Маяковского

Свердловчанам пришлось вручную раскачивать колесо обозрения в парке Маяковского
Свердловчанам пришлось вручную раскачивать колесо обозрения в парке Маяковского
Сегодня, 21:42ПроисшествияФото: pixabay
Желающим прокатиться на новом колесе обозрения в парке Маяковского свердловчанам пришлось вручную толкать кабинки. В противном случае аттракцион откатывался назад. В администрации парка инцидент связали с непогодой, сославшись на отсутствие технических проблем и неполадок.

Инцидент произошел в среду, 13 апреля, в парке Маяковского в Екатеринбурге. Желавшие прокатиться на колесе обозрения свердловчане выложили видео, на котором запечатлели людей, толкающих кабинки с пассажирами. Очевидцы случившегося поделились с Е1, что кабинки начали ехать в противоположную сторону из-за отсутствия равновесия на аттракционе.

Администрация парка Маяковского отрицает факт неполадок, сославшись на непогоду и несоблюдение посетителями техники безопасности при катании на аттракционе. В частности, руководство сообщило о фактах раскачки кабинок во время движения в момент происшествия.

Дирекция парка подчеркнула, что колесо обозрения имеет ряд ограничений по работе — в частности, при осадках, тумане и ветре сильнее 15 метров в секунду, аттракцион будет закрыт. Такие условия прописаны в правилах эксплуатации.

Руководство отметило, что ситуация не была аварийной, а механизм начал проскальзывать из-за начавшегося дождя. Поэтому сотрудникам аттракциона пришлось вручную докрутить колесо, чтобы высадить всех клиентов. После происшествия аттракцион закрыли на просушку.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
отдыхпаркколесоколесо обозрения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы