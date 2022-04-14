Полицейские из Екатеринбурга задержали лже-целительницу, обманувшую местных жителей на сотни тысяч рублей. Сейчас они ищут остальных ее жертв.

В Екатеринбурге задержали мошенницу-целительницу, которая обманывала слабослышащих граждан. Задержанная - 32-летняя екатеринбурженка. По данным полиции «целительница» продавала предметы, в том числе свечи, якобы помогающие в вопросах восстановления здоровья. За волшебные предметы она запрашивала сотни тысяч рублей. А еще женщина проводила в квартире ряд экстрасенсорных обрядов. Если у обратившихся не было денег, целительница принимала оплату в виде дорогих подарков: украшений, шуб и так далее. Доверчивые жители передавали номер телефона злоумышленницы друг другом, таким образом число клиентов женщины постепенно возрастало. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ за особо крупное мошенничество. Полицейские уверены, что женщина могла успеть обмануть десятки жителей. Пострадавших просят позвонить по тел. (343)356-42-04.

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