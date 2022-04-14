В Екатеринбурге задержали мошенницу-целительницу

В Екатеринбурге задержали мошенницу-целительницу
В Екатеринбурге задержали мошенницу-целительницу
Сегодня, 16:06ПроисшествияФото: pixabay.com
Полицейские из Екатеринбурга задержали лже-целительницу, обманувшую местных жителей на сотни тысяч рублей. Сейчас они ищут остальных ее жертв.

В Екатеринбурге задержали мошенницу-целительницу, которая обманывала слабослышащих граждан. Задержанная - 32-летняя екатеринбурженка. По данным полиции «целительница» продавала предметы, в том числе свечи, якобы помогающие в вопросах восстановления здоровья.

За волшебные предметы она запрашивала сотни тысяч рублей. А еще женщина проводила в квартире ряд экстрасенсорных обрядов.

Если у обратившихся не было денег, целительница принимала оплату в виде дорогих подарков: украшений, шуб и так далее. Доверчивые жители передавали номер телефона злоумышленницы друг другом, таким образом число клиентов женщины постепенно возрастало.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ за особо крупное мошенничество. Полицейские уверены, что женщина могла успеть обмануть десятки жителей. Пострадавших просят позвонить по тел. (343)356-42-04.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
экстрасенсымошенница
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы