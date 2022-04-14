За сожжение заживо своей сожительницы тагильчанину грозит до 15 лет

За сожжение заживо своей сожительницы тагильчанину грозит до 15 лет
За сожжение заживо своей сожительницы тагильчанину грозит до 15 лет
Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: 1MI
До 15 лет тюрьмы грозит жителю Нижнего Тагила за то, что он поджег свою сожительницу во время ссоры.

Мужчине предъявлено обвинение по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, повлекшее смерть человека.

Следствие предполагает, что 21 марта 2021 года, находясь в квартире на улице Тимирязева, мужчина поругался со своей сожительницей и оттолкнул. Оба в это время употребляли спиртное, а у женщины в стакане была жидкость, которую она пролила на себя. В ней содержался спирт.

Мужчина решил, что женщина должна страдать и поднес к ней пламя зажигалки. В результате пары жидкости загорелись и обожгли шею, грудную клетку, живот и руки.

Сам обвиняемый понимал, что он действует опасным способом, так как существовала угроза жизни женщины и имуществу. В результате пострадавшая получила почти 40% ожогов тела. Она была госпитализирована, но 3 мая скончалась.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судсожжениепреступник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы