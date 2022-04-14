За сожжение заживо своей сожительницы тагильчанину грозит до 15 лет

До 15 лет тюрьмы грозит жителю Нижнего Тагила за то, что он поджег свою сожительницу во время ссоры.

Мужчине предъявлено обвинение по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, повлекшее смерть человека. Следствие предполагает, что 21 марта 2021 года, находясь в квартире на улице Тимирязева, мужчина поругался со своей сожительницей и оттолкнул. Оба в это время употребляли спиртное, а у женщины в стакане была жидкость, которую она пролила на себя. В ней содержался спирт. Мужчина решил, что женщина должна страдать и поднес к ней пламя зажигалки. В результате пары жидкости загорелись и обожгли шею, грудную клетку, живот и руки. Сам обвиняемый понимал, что он действует опасным способом, так как существовала угроза жизни женщины и имуществу. В результате пострадавшая получила почти 40% ожогов тела. Она была госпитализирована, но 3 мая скончалась.

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