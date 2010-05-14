Нижний Тагил получит на проведение переписи населения почти 1,5 млн
14 мая 2010, 16:26ПроисшествияArtem
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Свердловские власти распределили средства между муниципалитетами, которые пойдут на Всероссийскую перепись населения.
Согласно корректировкам региональной казны, подписанным губернатором Александром Мишариным, Нижний Тагил получит из областного бюджета на проведение Всероссийской переписи населения 1 млн. 488 тыс. рублей. рублей. Всего из региональной казны на эти цели будет выделено 18 млн. 126 тыс. рублей. В этом году полномочия по проведению переписи отданы муниципалитетам, сообщает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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