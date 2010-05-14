Нижний Тагил получит на проведение переписи населения почти 1,5 млн

Согласно корректировкам региональной казны, подписанным губернатором Александром Мишариным, Нижний Тагил получит из областного бюджета на проведение Всероссийской переписи населения 1 млн. 488 тыс. рублей. рублей. Всего из региональной казны на эти цели будет выделено 18 млн. 126 тыс. рублей. В этом году полномочия по проведению переписи отданы муниципалитетам, сообщает АПИ.