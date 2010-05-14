Прокуратура г. Нижний Тагил провела поиски подпольных игровых залов

В Нижнем Тагиле на территории Ленинского района до вступления в силу закона, запрещающего игровые автоматы, были зарегистрированы 7 организаций. Как рассказал нам помощник прокурора Ленинского района Артем Береснев, в ходе проверки было установлено, что все эти организации прекратили свою деятельность. Помещения, которые они занимали, либо закрыты, либо сданы в аренду другим предпринимателям. Так же Артем Береснев отметил, что жители Ленинского района могут обратиться в прокуратуру, если узнают о незаконных игровых клубах. С заявление можно обратиться по телефону 37 -73-14.