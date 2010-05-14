В г. Нижний Тагил 250 человек устраняли последствия разлитого аммиака

По легенде, из-за разлива отравляющего вещества произошло распространение паров аммиака на площади 48 квадратных километров. Была организована водяная завеса для осаждения паров аммиака. Ремонтники наложили пластырь на цистерну, а другие специалисты изолировали разлитое вещество. Было обеспечено оцепление района аварии в радиусе 200 метров. Медицинскими подразделениями оказывалась помощь пострадавшим, в защитных сооружениях были укрыты 185 человек. Как рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского отделения железной дороги, все участники учений успешно справились с задачей и ликвидировали чрезвычайную ситуацию за 30 минут.