В г. Нижний Тагил заминировали пиццерию

Девушка сразу сообщила в милицию, на место выехали все оперативные службы города. Жители дома, в котором находится пиццерия, были эвакуированы. Взрывотехники обследовали помещение, но к счастью нигде бомбу не обнаружили, сообщили нам в пресс-службе УВД. Сейчас оперативники устанавливают шутника, который «заминировал» кафе. В это уже второе ложное минирование в Нижнем Тагиле за этот месяц. Неделей ранее злоумышленник решил проверить работу спецслужб города в преддверии 9-го мая, и сообщил о бомбе в магазине «Салют» на Гальянке.