В г. Нижний Тагил заминировали пиццерию
14 мая 2010, 16:52ПроисшествияArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Вые заминировали пиццерию. Бармен пиццерии «Маргарита» шла на работу, когда к ней подошел неизвестный и сказал, что сегодня кафе взорвется.
Девушка сразу сообщила в милицию, на место выехали все оперативные службы города. Жители дома, в котором находится пиццерия, были эвакуированы. Взрывотехники обследовали помещение, но к счастью нигде бомбу не обнаружили, сообщили нам в пресс-службе УВД. Сейчас оперативники устанавливают шутника, который «заминировал» кафе. В это уже второе ложное минирование в Нижнем Тагиле за этот месяц. Неделей ранее злоумышленник решил проверить работу спецслужб города в преддверии 9-го мая, и сообщил о бомбе в магазине «Салют» на Гальянке.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей