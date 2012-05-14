Сотрудники исправительной колонии в Нижнем Тагиле обнаружили в передаче осужденному героин
14 мая 2012, 09:08Происшествия
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36-летнему осужденному за кражу, отбывающему срок в исправительной колонии № 51 на станции Сан-Донато, пытались передать наркотики.
В пятницу 11 мая при досмотре передачи сотрудники колонии обнаружили 5 сигарет торговой марки «Ява», которые показались им подозрительными. Вместо фильтров в сигаретах было порошкообразное вещество, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД.
Кроме того, в передаче были 6 пластиковых 1,5-литровых бутылок минеральной воды с нарушением заводской упаковки. После проведения исследования изъятого вещества было установлено, что это героин, проверка подозрительной жидкости, находившейся в бутылках, продолжается.
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