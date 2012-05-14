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Сотрудники исправительной колонии в Нижнем Тагиле обнаружили в передаче осужденному героин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники исправительной колонии в Нижнем Тагиле обнаружили в передаче осужденному героин

14 мая 2012, 09:08Происшествия
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