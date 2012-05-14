Сотрудники исправительной колонии в Нижнем Тагиле обнаружили в передаче осужденному героин

В пятницу 11 мая при досмотре передачи сотрудники колонии обнаружили 5 сигарет торговой марки «Ява», которые показались им подозрительными. Вместо фильтров в сигаретах было порошкообразное вещество, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД.

Кроме того, в передаче были 6 пластиковых 1,5-литровых бутылок минеральной воды с нарушением заводской упаковки. После проведения исследования изъятого вещества было установлено, что это героин, проверка подозрительной жидкости, находившейся в бутылках, продолжается.