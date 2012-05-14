Тагильские полицейские нашли поджигателей второго автомобиля на Вагонке
14 мая 2012, 18:27Происшествия
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Ими оказались трое молодых людей, задержанных в шесть часов утра следующего дня сотрудниками охранной организации «Сапсан». Они разбили стекло и пытались ограбить киоск «Хозтовары» на Окунева.
После задержания охранники доставили воришек, каждый из которых уже был судим за имущественные преступления, в отдел полиции №17. Там, узнав, что у одного из товарищей была статья за угон, стали допрашивать молодых людей о поджоге восьмерки, произошедшем несколькими часами ранее.
Те сознались, что пытались угнать эту машину, но не смогли ее завести. Тогда парни решили скрыть следы своего преступления, совершив еще большее: они подожгли вещи в багажнике автомобиля. Следователи завели уголовное дело, классифицированное по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».
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