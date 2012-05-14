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Тагильские полицейские нашли поджигателей второго автомобиля на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские полицейские нашли поджигателей второго автомобиля на Вагонке

14 мая 2012, 18:27Происшествия
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