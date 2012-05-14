Тагильские полицейские нашли поджигателей второго автомобиля на Вагонке

После задержания охранники доставили воришек, каждый из которых уже был судим за имущественные преступления, в отдел полиции №17. Там, узнав, что у одного из товарищей была статья за угон, стали допрашивать молодых людей о поджоге восьмерки, произошедшем несколькими часами ранее.