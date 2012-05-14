В один день в Нижнем Тагиле подожгли два автомобиля

Оба автомобиля были оставлены на Вагонке, недалеко друг от друга, одна – у дома по Ленинградскому проспекту, 16, вторая – у Окунева, 31. При расследовании поджогов связь между ними пока не установлена.

Подозреваемого в поджоге десятки очевидцы задержали практически у места происшествия. Они же и сообщили вызванным сотрудникам полиции, что поджигателей было двое. Личность подельника была установлена в этот же день, его задержали сотрудники уголовного розыска, сообщает пресс-служба Нижнетагильского УМВД. Задержанные 20-летние молодые люди пояснили, что с владельцем автомашины у них произошел конфликт. Желая отомстить, они облили его машину бензином и подожгли.