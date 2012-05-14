В серовской спортивной школе кодировали от пьянства и обжорства
14 мая 2012, 09:42ПроисшествияЕвгения
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Серовская городская прокуратура обнаружила незаконную коммерческую деятельность в кабинете врача Детско-юношеской спортивной школы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что один из кабинетов здания школы периодически предоставлялся доктору для оказания платных медицинских услуг по кодированию от алкогольной зависимости, лечения от табакокурения и лишнего веса.
Этот факт подтверждается рекламными объявлениями, опубликованными в местных газетах «Глобус», «Сталь», где указаны даты, время и место, когда осуществляется прием, а также объяснениями лиц, приходивших к врачу.
Данные факты, в свою очередь, свидетельствуют о нарушении федерального законодательства о муниципальной собственности, физической культуре и спорте в Российской Федерации, посягают на безопасность несовершеннолетних лиц, получающих дополнительное образование в данном образовательном учреждении.
В связи с этим Серовской городской прокуратурой внесены представления в адрес администрации городского округа и директора школы об устранении выявленных нарушений.
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