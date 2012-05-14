В серовской спортивной школе кодировали от пьянства и обжорства

Этот факт подтверждается рекламными объявлениями, опубликованными в местных газетах «Глобус», «Сталь», где указаны даты, время и место, когда осуществляется прием, а также объяснениями лиц, приходивших к врачу.

Данные факты, в свою очередь, свидетельствуют о нарушении федерального законодательства о муниципальной собственности, физической культуре и спорте в Российской Федерации, посягают на безопасность несовершеннолетних лиц, получающих дополнительное образование в данном образовательном учреждении.