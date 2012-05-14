Заведующей столовой школы №10 в Нижнем Тагиле, в которой осенью отравились дети, вынесли приговор

Напомним, что с 20 по 23 октября после обедов в школьной столовой отравились , по итоговым оценкам, 17 учеников и одна сотрудница. У всех были зафиксированы симптомы кишечной инфекции.

В ходе расследования выяснилось, что заведующая столовой не обеспечила соблюдения санитарных требований в процессе приготовления пищи, и в еду попал золотистый стафилококк. Микроорганизмы также были обнаружены на посуде и оборудовании, использующемся при приготовлении блюд.