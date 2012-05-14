Заведующей столовой школы №10 в Нижнем Тагиле, в которой осенью отравились дети, вынесли приговор
14 мая 2012, 12:48Происшествия
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59-летнюю заведующую столовой школы №10 Галину Гильманову оштрафовали на 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Такой приговор ей вынес Ленинский районный суд.
Напомним, что с 20 по 23 октября после обедов в школьной столовой отравились, по итоговым оценкам, 17 учеников и одна сотрудница. У всех были зафиксированы симптомы кишечной инфекции.
В ходе расследования выяснилось, что заведующая столовой не обеспечила соблюдения санитарных требований в процессе приготовления пищи, и в еду попал золотистый стафилококк. Микроорганизмы также были обнаружены на посуде и оборудовании, использующемся при приготовлении блюд.
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