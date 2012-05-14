Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Заведующей столовой школы №10 в Нижнем Тагиле, в которой осенью отравились дети, вынесли приговор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Заведующей столовой школы №10 в Нижнем Тагиле, в которой осенью отравились дети, вынесли приговор

14 мая 2012, 12:48Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?