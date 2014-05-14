Вчера в Нижнем Тагиле у ЦУМа сгорел грузовик (ФОТО, ВИДЕО)

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на площади 10 кв.м. сгорел автомобиль «ЗИЛ-130». Причины и ущерб устанавливается. В тушении пожара задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Возгорание локализовано в 22:11, потушен в 22:13.

Тагильчане стали свидетелями этого происшествия. Многие ошибочно полагали, что загорелся бензовоз. На самом деле, сгорела машина, которая возит гудрон – на том участке проводились дорожные работы. Очевидцы рассказывают, что начальник работ просил всех покинуть место происшествия, ведь была вероятность взрыва. Пользователь паблика «Типичный Тагильчанин» поделился наблюдениями:

В общем, загорелся гудрон. Они начали тушить огнетушителями – не помогло. Начальник их сел в Камаз и перегородил дорогу. Я насчитал 4 взрыва и один свист. Загорелся прямо сразу, и весь прогорел минут за 6-7. Пожарные приехали за минут 11 и потушили буквально за полторы минуты. Шоу или нет, но слава Богу никто не пострадал!

Фото и видео из паблика «Типичный Тагильчанин»

Очень часто причиной пожара служит короткое замыкание. Но если загоревшийся автомобиль угрожает только своему владельцу, то пожар на высоковольных проводах может оставить без электричества целый дом, район или даже город. Чтобы избежать такой ситуации, нужна надежная защита - например, изолятор штыревой ШФ-20Г. Такой тип изолятора надежно защищает от замыкания и предохраняет от пожара.